Els transportistes de Tarragona amenacen amb mobilitzar-se l'11 d'octubre pels costos de desviar-se a l'autopista

El sector insisteix que la restricció a l’N-340 i l’N-240 només és acceptable «si no comporta el pagament de cap peatge»

Actualitzada 14/09/2018 a les 14:01

La Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona (FEAT) amenaça amb mobilitzacions «contundents» l’11 d’octubre si el govern espanyol i la Generalitat no accepten reunir-se amb el sector per abordar els «greus perjudicis» que comporta la prohibició de pas en alguns trams de l’N-340 i l’N-240. En un comunicat, la junta directiva de la FEAT expressa el seu rebuig a la mesura i reivindica que el desviament obligatori cap a les autopistes «només és acceptable si no comporta el pagament de cap peatge». El sector veu «inadmissible» la seva absència en la negociació dels acords i la manca d’interlocució de les administracions.Els transportistes denuncien que han de fer molts més quilòmetres per realitzar alguns transports. Segons ells, no s’ha tingut en compte que per tal d’accedir a l’autopista per l’enllaç més proper cal considerar el sentit de la marxa. Aquests «tombs», asseguren, perjudiquen «enormement» els transportistes i les empreses locals situades en els trams restringits, la qual cosa pot provocar també «deslocalitzacions», segons la FEAT.