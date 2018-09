Els estudiants de la URV critiquen el servei de transport públic

El Consell considera el cost de la targeta de l'ATM una «barrera econòmica»

Actualitzada 14/09/2018 a les 10:52

La Comissió de Mobilitat URV-ATM, un organisme creat el passat mes de maig dins el Consell d’Estudiants de la universitat per analitzar la situació del transport públic, ha elaborat un informe per destacar les mancances que presenta el servei de transport de l’ATM per als estudiants de la Rovira i Virgili.Aquesta comissió es va crear arran d’un seguit de problemàtiques que havien arribat al Consell d’Estudiants, i a través d’un seguit d’enquestes als usuaris, han determinat que hi ha algunes mancances en el servei.En primer lloc, destaquen que el fet que la Universitat Rovira i Virgili tingui centres repartits per diferents punts de la demarcació, presenta una dificultat afegida al transport dels estudiants, que utilitzen la targeta de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Tarragona per moure’s pels diversos campus de la institució, però des de la comissió, recorden que el preu d’aquesta targeta és una «barrera econòmica» afegida que els estudiants han d’afrontar des de l’inici de curs, quan encara no han rebut, i en molts casos ni saben si la rebran, cap beca de transport.Encara sobre l’aspecte econòmic del servei de transport públic, el Consell d’Estudiants també destaca que el sistema de beques no respon a «les necessitats reals» dels estudiants, i que prop del 60% de l’alumnat, no rep cap mena d’ajuda econòmica per al transport. I consideren, també, que la reducció d’un 10% del cost que s’ofereix als estudiants, és insuficient i difícil d’aconseguir, ja que només s’hi pot accedir a l’Estació d’Autobusos de Tarragona, un fet que complica als estudiants d’altres centres que puguin obtenir la targeta de la URV.Segons les enquestes realitzades per la Comissió de Mobilitat, els estudiants identifiquen altres problemes en el servei. A banda del preu, que suposa una de les principals mancances, l’informe també apunta que gran part dels usuaris consideren que les connexions i la freqüència horària del transport que ofereix l’ATM no s’adapta a les necessitats dels estudiants. Per aquest motiu, prop de la meitat dels estudiants enquestats per la comissió, valoren negativament el servei de transport públic.Per això, des del Consell d’Estudiants de la URV consideren que una rebaixa de les tarifes de l’ATM seria la millor solució, ja que també faria possible assolir l’objectiu marcat pel Pla de medi ament de la Universitat Rovira i Virgili de reduir les emissions de CO2, fomentant l’ús del transport públic entre els estudiants, ja que segons els resultats de l’enquesta de la Comissió de Mobilitat, un 91% dels usuaris utilitzaria més el servei de transport públic de l’ATM.