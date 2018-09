«Durant uns segons vaig pensar que allí acabava tot i que en qualsevol moment faria detonar l'explosiu»

Surten a la llum les declaracions davant el jutge dels agents dels Mossos que van abatre els cinc terroristes a Cambrils l'agost de 2017

El diari El País ha publicat aquest dijous un extracte de les declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra que la matinada del 18 d'agost de 2017 van abatre cinc terroristes gihadistes a Cambrils, després de l'atemptat que va patir Barcelona el dia 17.Els terroristes de Cambrils duen ganivets i enganxats al cos uns artefactes que simulaven cinturons explosius. Segons el relat d'un dels agents que van intervenir aquella nit, un dels terroristes abatuts, «portava una mena d'armilla. Com si fossin llaunes de Coca-cola. I una cosa negra a la mà. Pensàvem que podia ser un detonador. Després vàrem saber que era el mànec del ganivet que havia utilitzat i se li havia trencat». L'agent seguia el relat davant el jutge recordant que l'home no va atendre cap indicació de què s'aturés i varen haver de disparar: «durant uns segons vaig pensar que allí acabava tot i que en qualsevol moment aquella persona faria detonar l'explosiu».Un altre dels agents, identificat com a TIP 16978 va explicar com es va abatre a un altre dels terroristes després que no fes cas de cap de les indicacions perquè s'aturés. «Estàvem a 25 metres. Duia una armilla. Es veien coses platejades. Anava cridant 'Allahu Akbar' [Al·là és gran]. Anava ple de sang». Després de dispara'l dues vegades, l'agent recorda com l'home es va incorporar fent gestos de tocar-se l'armilla. «Vaig rebre ordres i vaig tornar a disparar. Van passar 5 o 6 minuts i va tornar a fer el mateix. Estava estès. Em vaig fixar que amb els dits índex senyalava cap al cel. Va tornar a tocar-se el cinturó. Nova ordre, que va ser quan ja el vàrem abatre. Vàrem mantenir la posició fins que van venir els companys de Tedax».Un altre dels agents, el que va abatre al cinquè terrorista abatut, va ser demanat pel jutge sobre què pensava en aquell moment: «Que volia fer el que havia fet i anar amb el seu Déu, Al·là. L'actitud era de 'vaig a morir i si m'enduc algú per davant, ho faré».El subinspector 5018, que és qui va donar l'ordre de disparar, va explicar davant en jutge com un dels terroristes, «en veure els uniformes va venir cap a nosaltres». Una de les preocupacions dels responsables dels Mossos en aquell moment era la protecció de les persones que s'havien refugiat en un establiment proper quan van començar els trets. «A banda del cinturó, com veníem predisposats amb els atemptats de Barcelona, la nostra preocupació és que al costat hi havia un bar amb unes 40 persones tancades i que tenien com a protecció només un vidre».