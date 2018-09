Desmantellen una plantació de marihuana en un pis ocupat a Miami Platja

S'han detingut dos homes de 43 i 32 anys per tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric

Actualitzada 14/09/2018 a les 14:36

Dos homes de 43 i 32 anys d'edat han estat detinguts a Miami Platja com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues (cultiu i elaboració de substàncies estupefaents) i de defraudació de fluid elèctric. Les detencions s'han produït en una operació entre la Guàrdia Civil de Tarragona i la Policia Local de Mont-roig del Camp. Els agents han desmantellat una plantació de marihuana formada per 220 plantes de cànnabis, en un habitatge unifamiliar de la localitat de Miami Platja, que s'havia ocupat il·legalment.La investigació es va iniciar durant els primers dies de setembre, quan una persona sense identificar va aportar informació relacionada amb un cultiu de marihuana a l'interior d'un habitatge de Miami Platja. Aquesta persona, en el passat, hauria estat l'encarregada de vigilar la plantació a canvi d'una compensació econòmica per part dels responsables de la mateixa.Arran d'aquesta informació i de les investigacions dutes a terme, es va poder situar el domicili on suposadament s'estaven conreant i elaborant substancies estupefaents. Aquest habitatge propietat d'una entitat de crèdit, hauria estat ocupada des de feia diversos mesos sense tenir cap tipus d'activitat quotidiana.Amb suport tècnic de l'empresa subministradora d'energia elèctrica, es va poder confirmar que l'habitatge es nodria amb electricitat que captava de forma fraudulenta. Aquest fet va induir a pensar que l'habitatge s'utilitzava per a la comissió d'un il·lícit penal relacionat amb el cultiu de marihuana. Per aquest motiu va ser sol·licitat a l'Autoritat judicial competent, manament d'entrada i registre de l'habitatge objecto de la recerca en la qual presumptament s'estaven realitzant activitats il·lícites.Aquest divendres al matí s'ha establert un dispositiu policial conjunt de Guàrdia Civil i Policia Local de Mont-roig del Camp, a fi d'explotar la informació assolida en la investigació. En l'entrada s'han descobert 220 plantes de marihuana en fase adulta a l'interior de l'habitatge. També s'han localitzat diversos sistemes de ventilació, il·luminació i de control de temperatura i humitat per al cultiu òptim de les mateixes.Els agents han procedit a la detenció de dos homes de 43 i 32 anys d'edat, com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i de defraudació de fluid elèctric. Els detinguts, després de declarar a la seu policial, seran posats en llibertat a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus.