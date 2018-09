Constituït el tribunal popular encarregat de jutjar l'acusat de matar la seva dona a la Pobla de Mafumet

La fiscalia sol·licita 21 anys de presó per assassinat i l’acusació particular eleva la petició fins als 25 anys

Condemnat per una violació del 2003

Tres homes i sis dones conformen el tribunal popular encarregat de jutjar l’acusat de matar la seva dona a la Pobla de Mafumet (Tarragonès), el desembre del 2016. Després de la constitució del jurat aquest divendres, la vista oral arrencarà dilluns amb la declaració dels primers testimonis. Segons la fiscalia, l’acusat va atacar la seva dona per sorpresa amb un ganivet i li va clavar 20 punyalades, així com diversos cops al cap i a la cara. Les lesions van provocar-li una greu hemorràgia que va ocasionar-li la mort. El ministeri públic sol·licita una pena de 21 anys de presó per assassinat amb l’agreujant de parentiu i l’atenuant de confessió, atès que l’home es va lliurar a una comissaria dels Mossos. Per la seva banda, l’acusació particular que representa els familiars de la víctima eleven la petició fins als 25 anys de presó.Francisco Javier M. va matar la seva parella la nit del 17 de desembre del 2016 en un pis del carrer Reus de la Pobla de Mafumet. L'home hauria mort la dona propinant-li nombroses ganivetades i no va ser fins l’endemà al migdia que es va personar a la comissaria dels Mossos de Campclar per confessar el crim. Quan els agents es van desplaçar al domicili per comprovar els fets, hi van trobar el cadàver amb signes de violència.A més de l’homicidi o assassinat de la dona, la magistrada de violència de Tarragona també va acusar l’home d’haver agredit sexualment a la filla de la seva parella, de 15 anys. Segons van assenyalar aleshores fonts judicials, no constaven denúncies prèvies de la dona, però sí que l’home tenia vigent una ordre d’allunyament d’una exparella per maltractaments. L’autor confés tenia aleshores 44 anys, la mateixa edat que la víctima, Carmen Ginés, molt coneguda al poble i amb qui s’havia casat feia dos anys.Precisament, arran de l'agressió a la menor es va obtenir el seu ADN, el qual va coincidir amb el perfil de les restes biològiques que no s’havien pogut identificar durant la investigació d’una violació ocorreguda el 2003 a Tarragona. Finalment, l’acusat va ser jutjat per aquests fets el passat 27 de juny i l’Audiència de Tarragona el va condemnar a 19 anys i 3 mesos de presó.