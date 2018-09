Accident mortal en una topada entre un camió i un cotxe a l'N-340 a Altafulla

La topada entre un camió i un cotxe ha tingut lloc fora del tram de restricció dels vehicles pesants

Una persona ha mort aquest matí en un accident entre un camió i un cotxe a l'N-340 a Altafulla. En aquesta via, cap a les 13.09 hores, un turisme i un vehicle pesant han topat lateralment provocant la mort de la passatgera posterior del cotxe. La víctima mortal tenia 24 anys i era de nacionalitat romanesa. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 1.175,2, fora del tram de restricció dels vehicles pesants, que comença al 1.176,4. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes del sinistre.Arran de la incidència, s’han activat set patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).A conseqüència de l’accident, se circula a través de pas alternatiu i hi ha conegestió a la circulació.