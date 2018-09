Valls reivindica el creador de la popular loció Floïd com a mecenes cultural

El vallenc Joan B. Cendrós va exercir d'empresari, però també de promotor cultural com a fundador d'Òmnium i el resorgiment de l'editorial Proa

Actualitzada 13/09/2018 a les 13:34

La localitat de Valls reivindica la figura del creador de la loció d'afaitat Floïd, Joan Baptista Cendrós, com a mecenes cultural, segons informa el consistori.Tres noms propis marcaran la programació cultural de la ciutat: el creador de la cèlebre loció Floïd, el fotògraf Francesc Català-Roca i l'escultor Anselm Nogués, els tres originaris de Valls.L'exposició 'Cendrós, un empresari d'acció' mostrarà, del 15 de setembre al 18 de novembre a la biblioteca municipal, la vida i obra de Cendrós (1916-1986), empresari que va revolucionar la cosmètica masculina i es va erigir en un dels mecenes més originals.Va ser un dels cinc empresaris fundadors d'Òmnium Cultural (1961), ideòleg del premi de literatura Sant Jordi (1959) i va repatriar l'editorial Edicions Proa (1964).L'exposició repassa algunes fites destacades, com la traducció al català de les novel·les de James Bond, la publicació dels 'Tròpics' d'Henry Miller o ser el descobridor de l'escriptor Terenci Moix.També va marcar una època a nivell iconogràfic amb els seus anuncis publicitaris i sonades campanyes i la mostra ensenya algunes poc conegudes, com el patrocini del debut del cantautor Raimon a París l'any 1966.D'una altra banda, el Museu de Valls programa una mostra del fotògraf Francesc Català-Roca i els seus amics artistes -als quals va retratar- del 20 de setembre al 18 de novembre, en el vintè aniversari de la seva mort.Els artistes representats a la mostra marquen l'art de la segona meitat del segle XX: Joan Miró, Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Llorenç Artigas, Antoni Clavé, Francisco Tharrats, Josep Guinovart, Modest Cuixart, Erwing Bechtold i Antonio Saura.Des de l'any 1998 el Museu de Valls custòdia la col·lecció privada del fotògraf, on hi ha originals d'aquests artistes.Finalment, el Museu programa, del 30 de novembre al 3 de febrer, una mostra sobre l'escultor Anselm Nogués Garcia, injustament oblidat malgrat ser un referent de l'arquitecte César Martinell. Entre d'altres, va participar en la decoració d'importants conjunts com la façana de la Biblioteca Nacional de Madrid, el Rosari de Montserrat o el Palau de Justícia de Barcelona.