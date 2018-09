Salvador: «No he publicat cap dada confidencial perquè la posició de la policia era pública i notòria»

El diputat ha contestat a l'associació de policies que va publicar dades seves a través de Twitter

Actualitzada 13/09/2018 a les 21:20

Visto que una asoc. de policías me ha puesto una diana vulnerando mi seguridad personal y familiar, informo i abro hilo https://t.co/8AWaHgF7A9 1)NO publicado ningún dato confidencial pq la posición de la policía era pública y notoria. — jordi salvador duch (@jsalvadorduch) 13 de setembre de 2018

El diputat d’ERC per Tarragona, Jordi Salvador Duch, ha contestat a través de Twitter a l'associació de policies que l'ha assenyalat aquesta setmana per la difusió de les imatges dels furgons de la Policia Nacional a Salou. Salvador ha expressat que l'entitat ha vulnerat la seva «seguretat personal i familiar», publicant el seu estat civil, les seves propietats i el seu sou.El polític ha explicat «no he publicat cap dada confidencial perquè la posició de la policia era pública i notòria». També ha argumentat que el seu tuit era «exclusivament polític» i que anava destinat al president Pedro Sánchez per «denunciar l'enviament de tropes policials per a sotmetre al poble que es manifesta de manera exemplar, cívica i pacíficament».Salvador ha reivindicat la seva condició de diputat, la seva llibertat d'expressió i el seu deure de representació. no obstant això, ha matisat sobre les seves propietats «tinc un pis que pago amb hipoteca i un altre compartit amb més familiars» i que «no val ni la quinta part del que s'ha dit», ha piulat. El diputat ha finalitzat «si han de difondre informació de la web, almenys difongui-la bé».El compte de Twitter PolicíaS.XXI, coordinat per un policia nacional, va publicar a principis de setmana el següent tuit: «Ell és @jsalvadorduch. Ha publicat a Twitter on s’allotgen la Policia Nacional desplaçada a Catalunya. Nosaltres publiquem informació seva, recollida de la web del Congrés: divorciat, amb dos pisos, un a Salou i un altre a Tarragona, un Opel Zafira i sou de 37.060,41 euros». A partir d'aquí, s'ha generat una gran polèmica a les xarxes socials.