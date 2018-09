Mont-roig modifica el POUM per poder construir el definitiu institut Miami

El canvi normatiu farà que la Generalitat pugui disposar dels terrenys, ubicats entre Dr. Gil Vernet i Príncep d’Espanya

Actualitzada 13/09/2018 a les 17:01

Nou pas per aconseguir que l'Institut Miami de Mont-roig del Camp deixi els barracons i pugui ubicar-se en un edifici definitiu. El Ple de l’Ajuntament, celebrat aquest dimecres, ha aprovat inicialment i per unanimitat una modificació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per poder disposar de forma immediata dels terrenys necessaris per a la construcció de l’edifici de l’institut.Concretament la modificació planteja el canvi d’ús de dos solars, de titularitat municipal, destinats a espais lliures i equipament. Complert aquest pas es podrà cedir a la Generalitat un solar per a la construcció de l'equipament, després que el departament d’Ensenyament hagi fet arribar a l’Ajuntament una carta amb la documentació necessària per a la construcció d’un institut, una de les grans reivindicacions del nucli de Miami Platja.El nou equipament educatiu està ubicat en un àmbit central entre Miami Platja i bona part de les urbanitzacions del municipi, a la confluència de les avingudes del Dr. Gil Vernet i Príncep d’Espanya.