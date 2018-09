Més de cinquanta entitats es donaran a conèixer al Parc del Pescador

La XI Mostra d’Entitats de Cambrils se celebrarà el 15 de setembre

Actualitzada 13/09/2018 a les 18:00

Cambrils tornarà a demostrar la riquesa del seu teixit associatiu amb la celebració de la XI Mostra d’Entitats de Cambrils, que tindrà lloc al Parc del Pescador aquest dissabte, 15 de setembre. Un total de 55 entitats donaran a conèixer els seus projectes en aquest aparador del món associatiu que posa punt final al programa d’actes de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí.Les entitats es distribuiran en carpes per tot el Parc del Pescador de 17 a 21:30 hores. La inauguració oficial serà a les 17:30 hores i anirà a càrrec dels timbalers Cop de Cap de Cambrils.L’onzena edició arriba al Parc del Pescador amb un ampli programa d’activitats, que es portaran a terme a l’escenari gran, a l’escenari de la pèrgola, de manera itinerant i als mateixos estands de les entitats. La programació inclou des de demostracions esportives o de dansa terapèutica, fins a xerrades, espectacles infantils, circ, ballades de sardanes i de country, passejos en poni, tallers o una exposició de motos.L’objectiu és que les associacions donin a conèixer els projectes que realitzen durant tot l’any i, alhora, aprofitin l’ocasió per relacionar-se amb les altres entitats i explorar possibles vies de col·laboració. La regidoria de Participació Ciutadana aposta pel foment de l’associacionisme com una manera de garantir una ciutat cohesionada i plural. La Mostra d’Entitats, que és la part més visible, es complementa amb línies de treball més internes com el pla de formació, els consells consultius, el servei d’assessorament a les entitats o el suport a projectes singulars.Es pot consultar el programa d'activitats al següent enllaç