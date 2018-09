Les restriccions a l'N-340 i l'N-240 incrementen fins a un 134% el trànsit de camions per l'autopista

Els Mossos d’Esquadra informen uns 4.300 transportistes de la prohibició de circular pels trams de carretera afectats

Actualitzada 13/09/2018 a les 09:26

Comencen a sancionar

Més fluïdesa i cap accident mortal

Les restriccions de pas de vehicles pesants per les carreteres N-340 i N-240 han multiplicat el trànsit de camions per l’autopista. La mesura, que va entrar en vigor el 2 de setembre, ha suposat que fins a un 134% més de vehicles pesants circulin ara per l’AP-7 en el tram entre Peníscola (Baix Maestrat) i l’Hospitalet de l’Infant. Segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), l’increment també ha estat molt notable a l’AP-2, entre les Borges Blanques i el Pla de Santa Maria (Alt Camp), amb un 112% més de circulació de camions. El tercer tram afectat pel desviament obligatori, l’AP-7 entre Altafulla i Vilafranca del Penedès, és el que ha patit un impacte menor, amb tot just un 24% més de trànsit pesant. Durant la primera setmana amb la mesura en vigor, els Mossos d’Esquadra van informar uns 4.300 transportistes de la prohibició de circular pels trams de carretera afectats i, des d’aquest dilluns, ja poden denunciar els infractors amb multes de 500 euros.Segons les dades recollides durant els primers dies d’implantació de les restriccions, l’increment de camions a l’AP-2 ha estat del 112%. En concret, si abans per aquesta via ràpida hi passaven uns 1.123 vehicles pesants, ara són uns 2.380. La diferència correspon als vehicles de quatre eixos o més que abans circulaven per l’N-240 i que ara ho tenen prohibit entre les Borges Blanques i Montblanc. Com a compensació, els transportistes es poden acollir a bonificacions entre ambdues capitals i, si és el cas, fins al Pla de Santa Maria (Alt Camp).Pel que fa a l’AP-7, on més s’ha notat el canvi és al tram entre Peníscola i l’Hospitalet de l’Infant, que ha passat d’uns 2.475 a 5.794 camions diaris, un 134% més. Inevitablement, això ha esponjat la circulació al tram ebrenc de l’N-340, malgrat el gran nombre de rotondes i els llargs trams de línia contínua existents. Més cap al nord, el tram de l’AP-7 entre Altafulla i Vilafranca -l’únic amb tres carrils per sentit- ha passat de 7.686 a uns 9.541 camions diaris, un 24% més.En els tres trams, les bonificacions previstes per als vehicles de quatre eixos o més són d’un 42,53% en el cas dels camions en trànsit i del 50% en els que facin trajectes interns. En paral·lel, també estan exempts de peatge els vehicles lleugers que facin el mateix trajecte d'anada i tornada en el tram comprès entre Alcanar i Vilafranca Sud en un període de 24 hores. En tots els casos, els conductors han de disposar d’un sistema de peatge dinàmic o telepeatge (Via T) per poder-se'n beneficiar.Entre els dies 2 i 9 de setembre, els Mossos d’Esquadra van informar uns 4.300 transportistes de la prohibició de pas pels trams afectats. En concret, es van fer uns 2.800 advertiments a l’N-340 i uns 1.500 més a l’N-240. Després d’una setmana d’adaptació, des d’aquest passat dilluns els agents de trànsit ja poden denunciar els conductors que incompleixin la normativa amb sancions que s’enfilen als 500 euros. De moment, però, no se n’han facilitat dades.Cal tenir en compte també que, malgrat les prohibicions, els camions no han desaparegut del tot d’aquestes carreteres perquè hi ha excepcions adreçades a aquells vehicles que tenen l’origen o destinació dins els trams restringits. Tot i això, segons el Servei Català de Trànsit, s’ha establert que els transportistes que hagin de treballar-hi recorrin la «més curta possible» per aquestes vies.En declaracions a l’ACN, la subdirectora general de gestió del trànsit de l’SCT, Cristina Pou, ha fet una valoració «molt positiva» d’aquests primeres dies. Des d’aleshores, ha dit, no s’ha produït cap accident mortal a l’N-340 ni a l’N-240, i s’hi ha constatat una major fluïdesa per la davallada del trànsit de camions. Pou ha recordat que la mesura segueix la solució implementada a l’N-II a Girona, atès que aquest tipus de carreteres «no estan dissenyades per suportar tant de trànsit i, sobretot, pesant».