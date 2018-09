Les pimes de la demarcació facturen menys però generen més valor afegit

Un estudi de PIMEC Tarragona analitza els estats comptables de 6.550 petites i mitjanes empreses entre 2013 i 2016

Actualitzada 13/09/2018 a les 17:16

Les petites i mitjanes empreses de la demarcació de Tarragona facturen al voltant d'un 30% menys que el conjunt de Catalunya però aconsegueixen generar internament més valor afegit. Aquesta és una de les principals conclusions a les quals arriba l'informe sobre els estats comptables de les empreses al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre entre els anys 2013 i 2016 que la patronal PIMEC ha presentat aquest dijous. S'han estudiat 6.550 pimes. Respecte l'estructura catalana, destaca el major pes relatiu de la construcció, l'agricultura, el sector alimentari, el comerç i l'hoteleria. La facturació mitjana se situa entre els 1 i els 1,1 milió d'euros. També les dimensions se situen per sota del conjunt de Catalunya, amb una mitjana de 7,9 empleats per empresa, pels deu en el global del país.El sector industrial és el que més factura per empresa, amb la química al cap davant, i el que genera més valor afegit sobre les vendes és el de la construcció. Per activitats, lideren el valor afegit brut el transport i les comunicacions, així com serveis a les empreses i serveis a les persones. Pel que fa a la productivitat per empleat, l'estudi la xifra en prop de 42.000 euros el 2016, una xifra creixent des de 2014 però entre un 11 i un 14% per sota de la productivitat global catalana. Les despeses de personals -31.000 euros el 2016- també són inferiors en percentatges semblants. La indústria és la que major despesa per treballador té.Tot i que la rendibilitat de les pimes tarragonines, tant econòmica com financera, creix des de 2013 a un ritme sostingut semblant al català, globalment encara es troba per sota del global. La capitalització de les pimes del territori va arribar al 49% el 2016 i el deute a llarg termini va reduir el seu pes sobre el passiu des de 2013. En aquest sentit, el director de l'Observatori PIMEC, Modest Guinjoan, ha subratllat que «tots els registres presenten tendències positives i criden a l'optimisme».