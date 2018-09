Les bicicletes prendran els carrers de Valls el pròxim dissabte

La Festa de la Bicicleta, que es farà el 23 de setembre, es celebra dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat

Actualitzada 13/09/2018 a les 15:26

Valls viurà el proper diumenge 23 de setembre la 29a Festa de la Bicicleta. La festa, és un dels esdeveniments esportius de caràcter popular i familiar més multitudinaris i que, en les últimes edicions, ha comptat amb més de 800 corredors. La festa, en què les bicicletes prenen els carrers de la ciutat a partir de les 11 del matí, s'iniciarà i finalitzarà al Pati.La Festa de la Bicicleta, organitzada pel Patronat Municipal d'Esports, es celebra un cop més emmarcada dins la Setmana Europea de la Mobilitat. La Setmana Europea de la Mobilitat 2018, antiga Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, tindrà lloc del 16 al 22 de setembre. La mobilitat sostenible és un dels eixos principals sobre els quals es treballa, promovent-la entre la ciutadania i facilitant la pacificació de l’espai públic per mostrar com seria una ciutat més verda, més confortable i menys contaminada.Es pretén fomentar la bicicleta com a vehicle per a una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Aquesta campanya aglutina les diferents bicicletades que se celebraran a tot Catalunya per conscienciar i motivar la població sobre el fenomen del canvi climàtic i la necessitat de reduir les emissions de CO2.L'organització espera mantenir el nombre d'inscrits dels últims anys, amb xifres properes al mig miler de ciclistes. De fet, l'any 2009 es va registrar el rècord de participació, amb 933 ciclistes, i l'any passat la xifra de participants va arribar als 415 ciclistes. La Festa, organitzada pel Patronat d'Esports conjuntament amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Valls i el Consell Esportiu de l'Alt Camp, compta amb la implicació de les escoles de la ciutat i de les associacions ciclistes. Esport Ciclista Valls, SCCB Valls, Club Ciclista Xavi Tondo i BTT Valls i Alt Camp participen activament en l'organització d'aquesta bicicletada.La Festa de la Bicicleta, una de les activitats més participatives de les que organitza el Patronat, compta amb més de 40 voluntaris que vetllen per la seguretat de tots els participants, té un ampli ressò popular, començant per la implicació, a més dels clubs ciclistes de Valls, de les diferents escoles i instituts de la ciutat. Els interessats es poden apuntar el mateix dia de la cursa a la zona de sortida, on els participants recolliran la seva matrícula per penjar-la a la bici.