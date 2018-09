La primera jornada del Concurs de Castells ja escalfa motors

Les onze últimes colles classificades del Rànquing Concurs Estrella es trobaran el 30 de setembre a la plaça del Castell de Torredembarra

Actualitzada 13/09/2018 a les 09:56

Dues colles debutants

Els ajuntaments de Tarragona i de Torredembarra van presentar ahir al matí la primera jornada del Concurs de Castells de Tarragona, que tindrà lloc el pròxim diumenge 30 de setembre a la plaça del Castell de Torredembarra. En una roda de premsa celebrada a la sala dels Plens de l’ajuntament torrenc, l’alcalde de la localitat, Eduard Rovira, va estar acompanyat per Núria Batet, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torredembarra, i per Begoña Floria, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona. L’acte també va comptar amb la presència de Xavier Gonzàlez, director del Concurs de Castells, i d’Ester Roca, directora castellera d’aquest.La diada del 30 de setembre comptarà amb les 11 últimes colles classificades del Rànquing Concurs Estrella. Aquestes són els Castellers del Poble Sec, els Castellers de Figueres, els Castellers de Castelldefels, els Castellers de Badalona, els Castellers de l’Alt Maresme, els Carallots de Sant Vicenç dels Horts, els Matossers de Molins de Rei, els Castellers de Caldes de Montbuí, els Castellers de Mollet, els Castellers del Riberal i els Castellers d’Altafulla.La jornada, que tindria lloc al pavelló Sant Jordi en cas de pluja, començarà a partir de les 10 hores del matí i els primers a actuar seran els Castellers del Poble Sec. S’actuarà en solitari si es prova un castell igual o superior al 7d7.Per altra banda, cal recordar que la Colla Joves Xiquets de Valls obrirà plaça a partir de les deu del matí el diumenge 7 d’octubre, i que les 12 colles es distribuiran en tres grups: A, B i C. Les colles actuaran en solitari si es prova un castell igual o superior al 4d9f. Pel que fa a la jornada del 6 d’octubre, hi actuaran 19 colles i els Nens del Vendrell seran els primers d’enlairar les seves construccions.La principal novetat de l’edició d’enguany del Concurs de Castells és que els Marrecs de Salt i els Castellers de Sant Cugat actuaran, per primera vegada, en la jornada del diumenge 7 d’octubre, on es trobarà amb les principals colles de Catalunya. Després que els Minyons de Terrassa hagin renunciat novament a participar-hi, com és tradicional, a aquestes dues agrupacions els acompanyaran la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Sants, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Barcelona, els Castellers de Sabadell i els Castellers de la Vila de Gràcia. Els Nens del Vendrell i els Xiquets de Reus, que en l’edició passada van participar en l’exhibició de diumenge, enguany n’han quedat fora de la jornada que aglutina les colles en millor forma i que han obtingut la puntuació més alta.Pel que fa a la jornada del dissabte 6 d’octubre a la Tarraco Arena Plaça, amb la renúncia dels Tirallongues de Manresa i amb la invitació per part de l’organització dels Xiquets del Serrallo, cal dir que les colles representants de les comarques de Tarragona seran, a més de la colla del barri mariner de la ciutat, els Nens del Vendrell, els Xiquets de Reus, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Nois de la Torre.