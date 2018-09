Els Bombers reben una desena d'avisos al Camp de Tarragona durant l'intens episodi de pluges de la nit

La tempesta va deixar pluges torrencials al Vendrell i carrers completament inundats a Salou

Treballem amb #Bombers, per restablir la circulació al carrer Mercè Rodoreda, per caiguda d’un arbre a via publica. La vostra seguretat és la nostra prioritat. #elV pic.twitter.com/4bJ6ygL9Hp — PL El Vendrell (@plelvendrell) 13 de setembre de 2018

When it floods in salou lol ‍♂️ pic.twitter.com/MYtmSEDubr — chlo (@chloehenryx) 12 de setembre de 2018

Els Bombers de la Generalitat van rebre, durant l'episodi de pluges d'ahir a la nit, una desena d'avisos al Camp de Tarragona a causa de l'aiguat. Els xàfecs, acompanyats també d'una tempesta elèctrica amb un gran nombre de llampecs, van ser especialment intensos entre les 20.00 i les 22.30h de la nit. El Tarragonès i el Baix Penedès van ser les comarques en què la pluja va caure amb més força. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informa de la superació del llindar dels 40 litres de pluja per metre quadrat en 30 minuts al Baix Penedès. De fet, cap a les 21h l'Estació Meteorològica del Vendrell va registrar una intensitat torrencial amb 52,9 mm en 30 minuts. La pluja ha causat incidències com la caiguda d'un arbre que aquest matí talla la circulació al carrer Mercè Rodoreda.Municipis del Tarragonès com Salou també van patir un fort aiguat que va deixar diversos carrers totalment inundats, tal i com es pot veure en un vídeo difós per un usuari de Twitter.Pel que fa al general de tota Catalunya, els Bombers van rebre 116 avisos per pluja fins les 21.30h. Un total de 29 van tenir lloc a Terrassa, 14 a l'Hospitalet de Llobregat i 14 més a Olesa de Montserrat. Per regions d'actuació, la Metropolitana Sud en va registrar 53, la Nord 42, la de Girona 6, la Centre 5 i la Lleida 2. La majoria d'avisos van ser per inundacions de baixos i per branques i arbres caiguts. No hi va haver cap persona ferida.En paral·lel, Protecció Civil ha indicat que el telèfon 112 ha rebut 403 trucades per 254 incidents fins a les set del matí, la majoria al Barcelonès (129 trucades) i al Vallès Occidental (89), La majoria d'avisos s'han produït per inundacions de baixos, incidències al clavegueram, caiguda de branques o avaries en el subministrament elèctric.Al Baix Penedès es van produir 48 trucades, al Baix Llobregat i al Tarragonès en cada cas. Per municipis, el més afectat ha estat Barcelona (99), seguida de Terrassa (75), El Vendrell (41) i l'Hospitalet de Llobregat (27). Arran de la tempesta d'ahir al vespre, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE) ha detectat un total de 24.037 descàrregues elèctriques, de les quals 3.107 han estat núvol-terra. La comarca que en va registrar més va ser el Berguedà, amb 3.001.