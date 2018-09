El Parlament insta a apostar pel tramvia adaptant les estructures

En la Comissió de Territori d’ahir es van aprovar diverses propostes de resolució en aquesta línia presentades pels comuns i Cs

La Comissió de Territori del Parlament de Catalunya celebrada ahir al matí va aprovar diverses propostes relacionades amb la mobilitat al Camp de Tarragona. Una d’elles és una proposta de resolució de Catalunya en Comú Podem que insta el Govern de la Generalitat a apostar «de manera decidida i immediata» pel Tren-Tramvia al Camp de Tarragona adaptant l’actual estructura ferroviària, així com a promoure el manteniment del servei de Rodalies «mentre no es produeixi la conversió en el Tren-Tramvia». «La reconversió és la proposta que defensen les plataformes al territori», va declarar el diputat David Cid, assegurant que la Generalitat «ha de liderar l’aposta pel Tren-Tramvia i ha de demanar el traspàs de la línia Port Aventura-Cambrils al Ministeri de Foment».Els comuns van advertir que els pressupostos que presenti l’executiu de JxCat i ERC «seran la prova del cotó» per veure fins a quin punt es dóna compliment al mandat del Parlament. Cid va recordar que el seu grup parlamentari està a favor de la posada en marxa del Corredor Mediterrani, però va admetre que podria tenir «efectes sobre la mobilitat», allunyant el transport ferroviari del centre urbà de les ciutats «amb l’efecte que això té per la població». Per minvar aquests possibles efectes, el diputat va recordar que la solució de la reconversió de l’actual línia de tren per una de Tren-Tramvia «tindria un cost molt menor que una nova infraestructura que s’hagués de tornar a construir».També van prosperar les diverses propostes de resolució sobre mobilitat i transport ferroviari al Camp de Tarragona presentades per Ciutadans, tot instant a la Generalitat a iniciar les negociacions necessàries amb els Ajuntaments de Salou i Cambrils perquè es conegui en el menor termini possible el seu posicionament en relació del projecte del Tren-Tram davant la «clara pèrdua de connexió entre els municipis afectats». A més, també s’insta al govern català a «elaborar un Pla Alternatiu de Transport perquè aquesta desconnexió repercuteixi el mínim possible als ciutadans».