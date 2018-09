El ‘lobby’ d’alcaldes del Camp i el Penedès avisa que estarà atent als efectes colaterals del desviament de camions

Actualitzada 13/09/2018 a les 18:12

Els alcaldes del Pacte de Berà celebren els bons resultats del desviament dels camions de l’N-340 cap a l’AP-7, però avisen que estaran atents als efectes colaterals de la mesura, que va entrar en vigor el 2 de setembre. Després de reunir-se aquest dijous a Roda de Berà, els batlles del Camp i el Penedès han confirmat que el grup es mantindrà actiu en defensa de les infraestructures del territori. Segons els alcaldes, l’N-340 encara suposa un problema perquè travessa nuclis urbans i es col·lapsa els dies de més afluència de vehicles. A l’espera de conèixer les decisions que es prendran quan venci la concessió de l’AP-7, l’any 2021, el Pacte de Berà insisteix que el perllongament de l’autovia A-7 s’ha de fer en paral·lel a l’autopista per «trinxar el territori el mínim possible». En aquest sentit, els alcaldes aposten per la «capil·laritat» de les infraestructures perquè la zona no quedi com un simple espai «de pas» entre les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona.