El nou disc d'Els Pets es dirà 'Som' i sortirà a la venda el 19 d'octubre

Actualitzada 13/09/2018 a les 20:01

Buscant l'essència

Publicació del disc i estrena del primer single

Els Pets han anunciat aquest dijous en el marc de la 30a edició del Mercat de Música Viva de Vic que el nou disc que estan preparant es dirà Som i es publicarà el proper 19 d'octubre en quatre formats diferents –CD, vinil, digital i USB-. El cantant del grup de Constantí, Lluís Gavaldà, ha dit que era el disc que «volíem fer» i ha assegurat que han anat a buscar «l'essència de la cançó». «Crèiem que potser era el moment de deixar-nos rebregar i treure tot allò que és superflu a la cançó», ha apuntat Gavaldà, que ha afegit que «no volíem fer cançons molt polides, ni molt brillants, ni preparades per la ràdio fórmula». El títol de Som, segons el cantant, «defineix molt bé el moment en què es troba el grup, que després de 33 anys encara som aquí i tenim ganes d'explicar coses». El disc es presentarà oficialment el 19 de desembre al Liceu dins del Suite Festival.Els Pets han desvetllat un dels secrets més ben guardats del seu nou disc, el títol. Lluís Gavaldà ha explicat que es dirà Som i ha dit que té «diferents lectures». En primer lloc, «amb Som volem dir que encara som aquí després de 33 anys i que encara tenim ganes d'explicar coses i fer música». De fet, el cantant de la banda ha celebrat que Els Pets tenen «la gran sort de ser tres amics de la infància que ens estimem i això fa que encara a dia d'avui vulguem fer coses plegats».Una altra de les lectures que té el títol del disc és, segons Gavaldà, que «malgrat que a la foto només hi sortim tres persones, Els Pets som molts més i Som també fa referència a una reivindicació d'entitat col·lectiva en un món individualista». Finalment, el títol del disc també té una «lectura de país». Segons Gavaldà, «l'única solució per aconseguir un futur millor per tots és la interrelació entre nosaltres».Amb aquest nou treball després de dos anys de silenci, Els Pets han sortit de la seva «zona de confort» i han anat a buscar «l'essència de la cançó». Gavaldà ha dit que han intentat que les cançons fossin «absolutament 'minimals', curtes i sense posar més instrumentació que la que portem nosaltres cinc». De fet, Gavaldà ha dit que creien que era el moment de deixar-se «rebregar» i «treure tot allò que és superflu de la cançó».Per a fer-ho possible, Els Pets han comptat amb la col·laboració de Joan Pons, d'El Petit de Cal Eril. Pons ha dit que, en rebre l'encàrrec, es va plantejar «no canviar res, sinó buscar l'essència d'Els Pets». De fet, ha dit que havia d'aconseguir «despullar-los» i buscar «allò més cru possible». Pons ha relatat que ha sigut «molt fàcil» treballar amb Els Pets i alhora «molt divertit».El nou disc d'Els Pets es publicarà el divendres 19 d'octubre i s'editarà en quatre formats –CD, vinil, digital i USB-. De fet, segons ha informat des d'RGB Suports, a partir d'aquest divendres al migdia ja es podran comprar els formats a través de la pàgina web d'Els Pets. Precisament aquest divendres a les 12.15 hores també es publicarà a les xarxes socials el primer single del disc, que es dirà La vida és molt avorrida sense el teu cos.La banda també ha avançat alguns dels concerts de la nova gira. La presentació oficial del disc es farà el 16 de desembre al Liceu en el marc del Suite Festival i després hi ha quatre actuacions més programades a Manresa (25 de gener), Granollers (1 de febrer), Mallorca (17 de febrer) i Reus (8 de març).