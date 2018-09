El Nomad Festival desembarca al passeig Jaume I de Salou

Del 13 al 16 de setembre, hi haurà concerts, activitats familiars i diverses propostes culturals i gastronòmiques

El Nomad Festival omplirà el passeig Jaume I de Salou de bona música, d'un mercat i de foodtrucks. Del 13 al 16 de setembreSalou comptarà amb diversos concerts programats, un market amb marques independents d’àmbits com la moda, l’art o la decoració; menjar de carrer de tot el món; i el Petit Nomad, un cuidat programa d’animació infantil pensat per a nens de totes les edats.La música en viu serà una part important de l’ànima de Nomad Festival a Salou. Obriran foc dijous 13 de setembre els Juke Movie, amb el seu original concert interactiu en què transporten els espectadors al món del cinema a través de les bandes sonores. Divendres serà el torn del millor de la música negra expressada a través de les tres veus de de Future is Female, que actuaran a Salou a partir de les onze de la nit.Els Singer Mornings faran un repàs als èxits internacionals de la música amb el seu espectacle dissabte a la nit, mentre que el punt i final als quatre dies de Nomad a Salou el posarà el cabaret d’Hecatombe, diumenge 16 a partir de les 22 h.Els més petits podran gaudir de diversos tallers de pagament que els permetran convertir-se en artistes de circ, fer quadres de sorra, rodar a l’espai Giracat o pintar-se la cara, entre d’altres propostes, a més de divertir-se amb els espectacles infantils totalment gratuïts programats durant el cap de setmana.El Petit Nomad a Salou comptarà amb l’actuació de la Turuleta Band, que oferirà el seu espectacle infantil el dissabte 15. Diumenge 16 tota la família es convertiran en pirates amb la increïble festa final que es farà al passeig Jaume I a partir de les 19 h.La diversió a Nomad Festival a Salou anirà encara més enllà, ja que els espectadors podran gaudir d’una classe de ioga gratuïta a l’Espigó del Moll el dissabte 15 al matí, així com d’una actuació del Ball de Bastons diumenge al migdia, entre d’altres propostes.L’entrada al recinte del Nomad Festival serà gratuïta els quatre dies de l’esdeveniment. L'horari serà de les cinc de la tarda a la una de la matinadadijous i divendresi que s’ampliarà d’onze del matí a la una de la matinada durant el cap de setmana.Nomad Festival neix de la voluntat d’unir diferents disciplines culturals i fer-les itinerants per diferents poblacions catalanes per estendre l’experiència Nomad arreu del territori. Nomad Festival arriba a Salou després d’uns intensos mesos de gira en què ha passat per la Nau Bostik de Barcelona, Tortosa, Sant Feliu de Guíxols, Castelldefels, Cervera, Miami Platja i Guissona. La temporada 2018 de Nomad Festival es tancarà aquesta tardor amb una nova parada a la Nau Bostik de Barcelona.