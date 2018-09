Arrenca el judici contra l'assassí confés de Carmen Ginés, de la Pobla

Francisco Javier Mora s’enfronta a la possible pena màxima de 25 anys en un procés on declararan deu testimonis

Complint condemna

Demà, a dos quarts de deu del matí, arrenca el judici per l’assassinat de Carmen Ginés, la veïna de la Pobla de Mafumet que va morir a mans de la seva parella, Francisco Javier Mora, la nit del 17 de desembre de 2016, al seu domicili del carrer Reus de la Pobla de Mafumet.La vista començarà amb la constitució del jurat, la lectura dels escrits provisionals i els informes inicials i serà, a partir de dilluns 17 de setembre, quan començaran la declaració dels testimonis, un total de deu, entre els quals, familiars de la víctima.L’endemà, el dimarts 18 de setembre, declararan davant del jutge agents de Mossos d’Esquadra. Convé recordar que, després d’haver assestat, presumptament, diverses ganivetades a la dona, al dia següent –era diumenge a les dotze del migdia– l’agressor es va dirigir a la comissaria de Campclar dels Mossos d’Esquadra on va confessar el crim. Poc després, els agents de la policia catalana trobaven el cadàver de la dona de 44 anys a l’interior de l’habitatge i l’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos es va fer càrrec de la investigació. En el període de temps que va passar d’ençà que Carmen Ginés va morir violentament i la confessió, l’acusat hauria agredit la filla de la víctima, menor d’edat; delicte pel qual també haurà de respondre davant de la justícia en una causa independent a la del presumpte assassinat.Dimecres, 19 de setembre, serà el torn de mostrar les proves pericials dels metges forenses, que explicarien de quina manera va morir Carmen Ginés. La víctima va rebre una vintena de ganivetades, algunes al coll, que li haurien causat la mort.Francisco Javier Mora serà interrogat el dijous, 20 de setembre, jornada en què també es llegiran les conclusions i els informes de les acusacions i la defensa. Convé recordar que, tant els pares de la víctima, per una banda, com els familiars de la filla –menor d’edat– de Carmen Ginés, es personen com a acusació particular i, en ambdós casos, demanen la pena màxima de 25 anys per a Francisco Javier M. per un presumpte delicte d’assassinat amb l’agreujant de parentesc. Per la seva banda, Fiscalia sol·licita 21 anys de presó amb l’agreujant de parentesc i l’atenuant de la confessió. «Demanem la pena màxima per l’assassinat perquè considerem que hi va haver traïdoria i acarnissament», explica l’advocat de l’acusació particular, Antonio Mora Ruiz.Es preveu que el 25 de setembre es faci el lliurament del veredicte i quedi vist per sentència.La condemna que se li apliqui se sumarà a la que ja compleix actualment i a la que es decideixi en el pròxim judici per la suposada agressió a la filla de Carmen Ginés.Francisco Javier Mora es troba, actualment, complint una condemna de 19 anys de presó pels delictes de violació, robatori amb intimidació i amenaces per un delicte comès el 2003. Es dóna la circumstància que les proves d’ADN de l’acusat recollides pel delicte a la Pobla de Mafumet van permetre identificar-lo com a autor d’una violació comesa l’any 2003, un mes abans que prescrivís el delicte. La matinada del 18 d’abril del 2003, va abordar una conductora que acabava d’aparcar a Tarragona, va entrar al cotxe, la va amenaçar amb un tornavís al coll i li va robar 30 euros. Després, la va obligar a conduir fins a un descampat a prop de l’estació de la ITV, a treure’s la roba sota l’amenaça d’«o la vida o et despulles», i llavors la va violar i la va forçar a conduir de nou fins al centre urbà.