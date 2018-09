Veïns del Pinaret denuncien vandalisme i curses de vehicles

La nit de dissabte van bolcar un vehicle que estava estacionat

Actualitzada 11/09/2018 a les 20:29

Botellón, sorolls, música alta, vandalisme i, fins i tot, curses de vehicles, és el que pateixen molts dels veïns que viuen a l’entorn del Parc del Pinaret de Cambrils, un espai que, durant les nits, es tanca, però que no suposa cap obstacle per alguns grups de joves.Alguns dels veïns han trencat el seu silenci després que, el passat cap de setmana, un resident de la zona es trobés el seu vehicle completament bolcat. «L’home va deixar el cotxe aparcat en bateria durant la nit i sembla ser que van aprofitar que es tracta d’un vehicle lleuger, pel qual no es necessita carnet de conducció, per bolcar-lo completament. I així és com se l’ha trobat el propietari, un home de 75 anys de la zona. Durant la nit hi havia un grup de joves llençant pedres als fanals», explicava un veí del carrer Josep Serra i Dalmau. El propietari del vehicle es va trobar el cotxe amb greus danys a la carrosseria i amb tota la lluna de davant rebentada.El veí detalla que, durant la nit –i ha estat pràcticament així cada dia durant aquest estiu– «grups de nois i nois salten la tanca del parc i, a dins, beuen, fumen i fan soroll sense cap mena de control, perquè la policia no hi entra», explica. «El mateix succeeix a l’entorn del parc, on grups de gent molt jove es reuneix per beure», afegeix. Com a conseqüència d’aquestes trobades, molts dels usuaris del Parc del Pinaret de Cambrils es troben ampolles trencades a l’interior, l’endemà, quan l’espai obre al públic. Altres veïns es queixen d’haver trobat les rodes punxades i els cotxes ratllats en moltes ocasions.La queixa veïnal va més enllà. Els residents d’aquesta zona de Cambrils asseguren que s’organitzen curses de motocicletes i cotxes a un dels solars propers.