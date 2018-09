Un perfil de Twitter assenyala Salvador per les imatges de la Policia Nacional

El diputat republicà va compartir diumenge un vídeo on apareixien furgons policials a Salou

El diputat d’ERC per Tarragona, Jordi Salvador, ha estat assenyalat per un perfil de Twitter, després que el republicà compartís el passat diumenge un vídeo a aquesta xarxa social on es mostraven set furgons de la Policia Nacional estacionats en doble fila a Salou, a l’avinguda Pere Molas. «Ell és @jsalvadorduch. Ha publicat a Twitter on s’allotgen la Policia Nacional desplaçada a Catalunya. Nosaltres publiquem informació seva, recollida de la web del Congrés: divorciat, amb dos pisos, un a Salou i un altre a Tarragona, un Opel Zafira i sou de 37.060,41 euros», indica el perfil de Twitter en qüestió, coordinat per un policia nacional, membre dels Grupos Operativos de Respuesta d’aquest cos. Es tracta de PolicíaS.XXI, «punt de trobada de policies més enllà de l’àmbit institucional i sindical. Proposta per un canvi de model policial», es descriu en el perfil, que compta amb més de 2.300 seguidors.La piulada de PolicíaS.XXI ha generat la reacció de molts usuaris, alguns dels quals pregunten si «es podria saber qui és la seva dona o parella, si té fills, fotografies dels pares i la resta de família». «Només perquè sàpiga com es viu sent assenyalat ell o la seva família i viure acollonit com sobrevivim els que pensem diferent a ell», afegeix el mateix usuari. D’altres pregunten directament per la direcció del domicili particular de Jordi Salvador, a més d’especular sobre el cost dels seus immobles: «Un pis de 148 metres quadrats a Salou, posa més o menys 1 milió d’euros. És un lloc altament car». «A qualsevol registre de la propietat es pot demanar una nota simple, és públic, a veure què passa», comenta un altre usuari, que afegeix en una altra piulada: «Segur que té Facebook, Linkedin i altres xarxes socials, fem un esforç (...) A por él!». Arran dels comentaris, i segons indica un altre perfil de Twitter, Jordi Salvador hauria bloquejat alguns usuaris.Uns pocs defensen Salvador i indiquen que «tot és informació pública» i exclamen: «Excel·lent treball d’investigació. Una gran mostra d’imparcialitat dels membres de la policia».