Prades celebra el diumenge la Festa d'Inici de la Campanya de la Patata

Serà aquest diumenge 16 de setembre a la Plaça Major

Actualitzada 12/09/2018 a les 12:34

La Festa de la Patata dóna el tret de sortida a l’inici de la campanya de la recol·lecció. Se celebra des de l’any 1990 i sempre és el diumenge següent a l’11 de setembre. Aquest any la festa es celebra el diumenge 16 de setembre i ja és la vint-i-vuitena edició. La patata de Prades és un producte d’una qualitat especial que li ha valgut la denominació IGP (Indicació Geogràfica Protegida). Per la festa de la patata es consumeixen 350kg de patata IGP Prades.La festa comença de bon matí a les 9:30 amb un esmorzar popular a la Plaça Major on la patata n’és un dels ingredients principals juntament amb arengada amb raïm moscatell, llonganissa de Prades i vi de la Cooperativa del Masroig. Tot seguit, s’iniciarà la 24ena exposició de productes amb denominació d’origen i mostra d’artesania. A les 10 es farà missa solemne a l’església de Santa Maria la Major i a les 11:30 hi haurà l’actuació de la xaranga Filbertons.També hi ha uns concurs de truita de patates i de guisats, que es degusten un cop lliurats els premis als guanyadors d’aquesta mostra culinària. A les 13:30 es lliuraran els premis als guanyadors del concurs de truites i a les 14:00 es podran degustar. El certamen compta cada any amb la presència de propostes originals com truites de patata amb la forma de la font de prades, tractors o amb dibuixos d’elements característics de la localitat.