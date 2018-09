L’ermita de l’Abellera va rebre 1.800 visitants al juliol i l'agost

La majoria d’establiments turístics de la vila de Prades van arribar a gairebé el 90% el passat mes d’agost. Prades compta amb 8 establiments hotelers amb una oferta variada, des d’hotels familiars, cases rurals, casa de colònies en anglès, càmping de quatre estrelles i fins i tot cases de fusta sobre els arbres i domos per veure les estrelles. En total Prades té una capacitat hotelera de prop de 1.400 persones.Segons el consum d’aigua de l’estiu es calcula que hi ha hagut unes 5.500 persones que han fet al menys una pernoctació al poble. Respecte a l’oferta de restauració, el poble té una desena de restaurants amb lloc per a més de 700 comensals i que han omplert gran part dels dies.Entre els molts atractius turístics a visitar al poble un d’ells és l’ermita de l’Abellera que el mes de juliol i agost va rebre 1800 visitants. S’han fet 1.200 registres aquests dos mesos per l’oficina de turisme. D’aquests registres, més del 80% han vingut de Catalunya seguit per la Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid.