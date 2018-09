L'Ajuntament de Valls assumeix el cost del transport dels alumnes d'ESO de Picamoixons

Una mesura que també s’aplica pel curs passat

Actualitzada 12/09/2018 a les 20:51

Els alumnes d’ESO, Graus Mitjans i de programes de formació i inserció (PFI) de Picamoixons tornen a disposar de transport escolar gratuït. Tal com explica el president de l’EMD Picamoixons, Quico Rull, l’Ajuntament de Valls es fa càrrec aquest curs 2018-2019 de les quotes que, fins al moment, havien d’afrontar les famílies d’aquests joves. Una mesura que també s’aplica pel curs passat. En aquest cas, Rull assegura que el consistori vallenc ja ha abonat la quantitat. Així, es dóna resposta a una llarga reivindicació de les famílies de Picamoixons (entitat descentralitzada de Valls) amb fills que cursen ESO, Graus Mitjans o PFI a la capital de l’Alt Camp. Anys enrere, aquests alumnes podien optar al servei de transport gratuït, però amb l’arribada de la crisi, el Departament va considerar que Picamoixons, com que forma part de Valls, no era necessari que disposés d’aquesta subvenció. Picamoixons, però, es troba a gairebé 6 quilòmetres de la ciutat, la mateixa distància a la qual es troben altres municipis que sí gaudeixen de la bonificació. Per aquest motiu, l’EMD va demanar que es revertís la situació. L’Ajuntament de Valls va aprovar una moció en el ple del mes de febrer passat per assumir, provisionalment a través de subvenció, aquest cost, mentre les administracions competents estudien la situació.