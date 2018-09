El curs arrenca amb més alumnes de secundària i cap nou centre al Camp de Tarragona

A les Terres de l'Ebre, el curs 2018-2019 comença amb mig miler més d'estudiants

Uns 82.000 alumnes de les etapes d’infantil, primària i secundària arrenquen el nou curs escolar aquest dimecres al Camp de Tarragona, mentre que els 7.700 matriculats al batxillerat i els 11.600 de cicles formatius no tornaran a les aules fins divendres. L'inici del curs lectiu ve marcat per l'augment de 1.070 estudiants matriculats a la secundària, mentre que disminueix, també en un miler, la matricula a infantil i primària. La demarcació té uns 300 centres educatius, dels quals onze estan totalment ubicats en mòduls prefabricats. Enguany no se n’estrenarà cap de nou, tot i que hi ha en marxa diversos projectes pendents.Entre els projectes previstos d'adjudicació «imminent» hi ha els Instituts dels Pallaresos i de Roda de Berà, i l’escola Teresa Godes i Domènech de la Juncosa del Montmell i l'escola de Maspujols, que van quedar aturats per l'article 155, segons Ensenyament. A l'Institut Martí i Franquès de Tarragona s'han instal·lat mòduls prefabricats per absorbir dos grups més de primer d'ESO de forma temporal, degut a l’increment poblacional del 2006.L’augment del nombre d’estudiants a secundària es veu compensat per la davallada de 1.029 matrícules en les etapes d'infantil i de primària. Per contra, la formació professional creix en 188 alumnes. Pel que fa al nombre de docents, el Departament amplia la plantilla en mig centenar professors més. En total, les aules comptaran amb més de 7.300 mestres i professors.El curs comença amb un total de 151 mòduls prefabricats al Camp de Tarragona, un més respecte el curs passat. D'aquest, 117 són en centres educatius de primària i 33 en instituts. Ara bé, hi ha onze centres que funcionen de forma completa en els anomenats ‘barracons’.Pel que fa a les Terres de l'Ebre, més de 22.000 alumnes de les etapes d’infantil, primària i secundària tornen aquest dimecres als centres educatius, mentre que els 3.247 de cicles formatius i els 1.558 de batxillerat ho faran divendres. En conjunt, el nou curs escolar arrenca amb mig miler més d’estudiants al territori. El principal increment es registra a les etapes de primària i secundària, mentre que a infantil la davallada supera per poc el centenar d’alumnes. En aquest sentit, es manté la baixada en el padró des del 2010 per la davallada de la natalitat, tot i que això no compromet el futur de cap a centre ebrenc a curt termini. De cara a aquest curs, es preveu un increment d’una vintena de docents -en total, més de 2.300-.Durant l'estiu, el Departament ha invertit 777.000 euros a les Terres de l’Ebre en 26 actuacions de reforma, ampliació, millora i manteniment de centres. També ha enllestit la renovació de l’escola de Port-Rodó de Campredó, que ha suposat una inversió de més de 430.000 euros.A més, durant aquest curs s’aborden els treballs d’ampliació del col·legi Sant Llàtzer de Tortosa. Per la seva banda, la remodelació integral de l’escola Lluís Viñas de Móra d’Ebre s'iniciarà a l'octubre i donarà resposta així una demanda històrica de la comunitat educativa. El Departament destinarà 1,6 milions d’euros a aquestes dues actuacions.