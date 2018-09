80 barbers i 10 perruqueres recaptaran fons per a la investigació del càncer infantil

La tercera edició de la campanya 'Deixa’t prendre el pèl' se celebrarà el 16 de setembre al passeig marítim

Actualitzada 12/09/2018 a les 17:20

Naixement de la iniciativa

La tercera edició de la campanya solidària 'Deixa't prendre el pèl' tindrà com a novetat la incorporació de perruqueres per obrir-se al públic femení. En total, 80 barbers i 10 perruqueres de renom de tot Espanya tallaran el cabell, pentinaran, arreglaran o afaitaran barbes al passeig marítim de Cambrils per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. Per participar es demana un donatiu d’un mínim de vuit euros que es destinarà al grup Grup de Recerca Translacional en Càncer en la Infància i Adolescència de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.Les persones que vulguin col·laborar en la causa, a més d’adquirir els tiquets pels serveis de perruqueria i barberia, podran fer donatius o comprar productes de marxandatge com samarretes, polseres i diademes.Durant tot el dia, hi haurà diverses activitats programades com degustacions gastronòmiques, un vermut electrònic, globoflèxia i una carpa de l’Hospital de la Vall d’Hebron amb jocs científics.A Catalunya cada any es diagnostiquen uns 200 nous casos de càncer i prop d’un 80% dels afectats aconsegueixen superar la malaltia. El càncer és la primera causa de mortalitat en nens i nenes de 5 a 14 anys i la segona causa dels 15 als 24 anys, després dels accidents.La iniciativa del barber, Javier Torrente, va néixer el 2016 a partir del coneixement d’un cas proper de càncer infantil. L'objectiu d'aquesta és sensibilitzar a la població envers la malaltia del càncer infantil, recaptar diners per a la investigació i donar a conèixer l’ofici de la barberia.En la passada edició es fan fer 700 serveis de tall de cabell i barberia i es van recaptar 13.537 euros entre els talls de cabell i barberia, les donacions, els patrocinadors i el marxandatge.