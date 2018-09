Torrent i Aragonès, després de visitar Forcadell: «Cap democràcia pot aguantar una presidenta del Parlament a la presó»

Des de la presó de Mas d’Enric, l’expresidenta demana viure la Diada amb «llibertat» des de «la pau, el pacifisme i el civisme»

El president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, s’han reunit aquest dimarts al migdia amb Carme Forcadell a la presó de Mas d’Enric, al Catllar. Després d’una visita de poc més d’una hora, Torrent ha afirmat que «cap democràcia» pot mantenir una presidenta «legítima i que ha promogut el parlamentarisme» tancada entre reixes. Segons Torrent, Forcadell els ha traslladat el missatge que cal viure la Diada amb «llibertat» i des de «la pau, el pacifisme i el civisme demostrats tots aquests anys».Per la seva banda, el vicepresident Aragonès ha justificat la seva visita al centre penitenciari per constatar que «aquesta no és una Diada normal perquè hi ha presos i exiliats per causes polítiques». Tots dos han reconegut també a Forcadell que impulsés les mobilitzacions «“més massives» que s’han registrat al continent europeu.En declaracions als mitjans a les portes de Mas d’Enric, el president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que «avui és un bon dia per preguntar-nos quina democràcia pot aguantar tenir una presidenta d’un Parlament democràtic a la presó». «Quina democràcia pot tenir una presidenta legítima, que ha promogut el parlamentarisme, tancada entre reixes. Cap democràcia es pot permetre això», ha etzibat.Torrent ha explicat que han visitat Forcadell per transmetre-li la seva solidaritat, escalf i estima, i que, al seu torn, l’expresidenta del Parlament els ha demanat que visquin la Diada «amb absoluta normalitat, cadascú com vulgui, on vulgui i amb qui vulgui, però amb una llibertat que avui ella no pot gaudir». A més, segons Torrent, Forcadell ha demanat que la d’avui sigui una Diada marcada per «la pau, el pacifisme i el civisme que hem demostrat tots aquests anys».