Mig centenar d'entitats i col·lectius participen a l'ofrena floral de Salou

C's, PP i Guanyem Salou no hi han assistit

Actualitzada 11/09/2018 a les 14:07

Salou ha viscut aquest matí els actes organitzats al voltant de l’11 de Setembre; els quals han començat amb un acte al voltant del monument dedicat a Rafael de Casanova a la plaça de l’11 de Setembre.Durant l’acte institucional de commemoració de la Diada, l’alcalde, Pere Granados ha pronunciat el parlament institucional, assenyalant que la data de l’11 de setembre de 1714 «va marcar el futur de Catalunya, i des de llavors els catalans i les catalanes es van conjurar per seguir reivindicant allò que els és propi des del punt de vista territorial i nacional, amb la voluntat de construir units, una societat de tots i un país al servei de tothom».A l’acte hi ha estat presents els regidors de les diverses formacions, a excepció dels regidors de C’s, del PP i de Guanyem Salou. Posteriorment, s’ha desenvolupat l’ofrena floral al monument de Rafael de Casanova on una cinquantena d’entitats i associacions de la ciutat, han realitzat la seva particular ofrena.Un cop finalitzada l’ofrena floral, el Ball de Bastons de Salou ha ofert una petita actuació als assistents. En acabar, i als voltants de les 11 del matí, a la Plaça del Carrilet s’ha organitzat una audició i ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Catània i amb la col·laboració de l’Associació Sardanista Contrapunt d’Onades de Salou.