L'estat de la mar ha provocat que s'hagi prohibit el bany

Actualitzada 10/09/2018 a les 15:13

Sis platges de la província de Tarragona es troben ab bandera vermella per l'estat de la mar. La majoria de les afectades són les de la ciutat de Tarragona. Entre elles hi ha la platja de l'Arrabassada, la de la Savinosa, la dels Capellans, la Llarga 1, la de la Móra i la de Tamarit.No obstant això, vuit es troben amb bandera groga. En aquest grup hi ha la platja de Ponent de Salou, la del Miracle de Tarragona, la Llarga 2, la Llarga 3, la del Francàs, la de Coma-ruga, la de Sant Salvador i la de les Madrigueres.