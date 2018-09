S'instal·laran dos desviaments per enllaçar l'alta velocitat des Tarragona-Vandellós

Els treballs comportaran la modificació dels horaris i els temps de viatge dels trens AVE-Llarga Distància

Actualitzada 10/09/2018 a les 14:30

Adif Alta Velocitat executarà entre l'1 d'octubre i el 2 de novembre una nova fase de les actuacions per a la connexió d'alta velocitat Madrid-Barcelona amb la instal·lació de dos desviaments o canvis d'agulles per permetre l'enllaç amb la nova variant Tarragona-Vandellós del Corredor Mediterrani.Els treballs tindran lloc a l'alçada de la Bifurcació denominada La Gatellada (costat Madrid), al terme municipal d'Alcover. D'aquesta manera, es permetrà la futura connexió dels trens que circulen per la línia d'alta velocitat des de Saragossa/Lleida fins a València a través de la nova variant Vandellós-Tarragona.Les obres comportaran la modificació dels horaris i del temps de viatge dels trens AVE-Llarga Distància entre el 6 i el 30 d'octubre.Els desviaments que s'instal·laran tenen una longitud de 240 metres i permeten el pas a 350 km/h per via general i a 220 km/h per via desviada, amb un total de 12 motors per aparell.Adif ha programat els treballs en diferents intervals amb l'objectiu de reduir les afectacions al servei d'AVE i mantenir en tot moment la circulació però caldrà implantar limitacions temporals de velocitat per garantir la seguretat.Es preveu que el temps de viatge s'incrementi en 8 minuts de mitjana en els serveis d'AVE-Llarga Distància que circulen en aquest trajecte.