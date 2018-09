Roda de Berà celebra el romiatge de la Mare de Déu de Berà

El municipi recupera aquesta tradició que no es feia des de finals de 1993

Actualitzada 10/09/2018 a les 12:54

Tret de sortida a la Diada Nacional de Catalunya

Roda de Berà ha celebrat enguany el romiatge de la Mare de Déu de Berà. Aquesta tradició no se celebrava des del 1993, fa 25 anys, quan es van fer obres a l’Ermita, i s’ha recuperat en motiu de la commemoració del Tricentenari de l’Ermita de Berà.El 31 d’agost, la Verge, acompanyada per desenes de fidels, va deixar el seu temple per passar una setmana a l’església parroquial de Sant Bartomeu, que ha obert portes cada dia les 19h perquè aquells qui ho volguessin poguessin visitar a la imatge. La Mare de Déu tornava el matí d’ahir diumenge a la seva ermita amb una amb una processó que es va iniciar a l’últim pas sota via de la platja Llarga.La Verge, especialment engalanada per a l’ocasió, va recórrer, sobre les espatlles de nombrosos fidels una part del passeig marítim fins al carrer de l’Ermita de Berà. Durant el recorregut es van escoltar els nous Goig de la Mare de Déu de Berà, els quals van ser presentats a l’acte d’inici de l’any Tricentenari, el passat 11 de març, alternats amb la música del grup torrenc Julivert.A la plaça de l’Ermita els hi estaven esperant Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, i Jaume Roig, rector de la parròquia rodenca. Tots junts van pujar fins el temple on, després de l’entronització de la Verge, es va oficiar una missa solemne.En acabar hi va haver un concert vermut amb el grup torrenc Julivert.Els actes van continuar a la tarda, dins del programa que les regidories de Cultura i de Festes han preparat per la Diada Nacional de Catalunya, amb una ballada de Sardanes a la plaça de la Sardana, amb la Cobla la Principal de Tarragona.Demà, 11 de setembre, tindrà lloc la tradicional ofrena floral a Francesc Macià, a les dotze del migdia a la plaça que porta el seu nom. A la tarda, a partir de les set, s’iniciarà a la plaça de la Sardana el reeixit campionat de llançament de pinyol d’oliva i una botifarrada popular, cuinada per la Penya Blaugrana, i música en viu amb Marc Oriol.