Actualitzada 10/09/2018 a les 20:40

Una família ha estat rescatada aquesta tarda, després de que es desorientessin a les muntanyes de Cornudella del Montsant. Un pare que es trobava d'excursió amb la seva filla de 13 anys i el seu fill d'11, han avisat als Bombers, ja que s'havien perdut per la zona del Grau de Montsant i no sabien com tornar cap al seu punt de partida.Una unitat de Bombers de la Generalitat ha acudit a la zona i els ha començat a buscar caminant segons les indicacions que ha donat el pare. Al cap d'una estona, els han localitzat sans i estalvis i els han acompanyat fins al vehicle, amb el que la família ha arribat a les muntanyes.