Ramon Descarrega, nou gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona.

Substitueix a Roger Pla, cessat pel CatSalut per les desavinences amb la gestió de l'Hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 10/09/2018 a les 15:01

Nous gerents a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central

Ramon Descarrega ocupa el càrrec de gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona des d'aquest dilluns, segons ha comunicat el Departament de Salut. Descarrega és Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en medicina familiar i comunitària. El nou directiu és el relleu de Roger Pla, que va ser destituït per Salut tot just fa una setmana, per les suposades desavinences amb el model de gestió de l'Hospital Sant Joan de Reus.El nou gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Ramón Descarrega, també ha estat metge de capçalera a Reus, a Mont-roig del Camp i a Vilaverd i director d'equip d'atenció primària al Reus 3 i gerent d'Atenció Primària Alt Camp SLP, EBA Alcover. A més a més, Descarrega és professor associat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i ha col·laborat amb l'Institut d'Estudis de la Salut.D'altra banda, la regió sanitària de Terres de l'Ebre també té nova gerent des del passat 17 de juliol. Es tracta de M. del Mar Lleixà, infermera i psicòloga, que ha realitzat diferents postgraus i màsters de l'àmbit de la salut. Alhora, Lleixà és professora associada al Departament d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Fins ara era directora territorial d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre.Pel que fa a la Regió Sanitària de Catalunya Central, la nova gerent és Núria Puig i Roses, nomenada el passat 1 de juliol. Puig és Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i Diplomada en gestió hospitalària per ESADE, entre altra formació acadèmica. La seva trajectòria professional en el CatSalut va començar el 1995. D'aleshores ençà fins a l'actualitat ha estat directora de diferents sectors sanitaris.