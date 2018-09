La mirada femenina de Josep Ortoneda

Una exposició recull prop de 40 retrats de dones cambrilenques realitzades pel popular fotògraf

Actualitzada 09/09/2018 a les 18:44

Plaques de vidre

La Sala Àmbits del Centre Cultural Municipal de Cambrils acull, des del passat dijous, l’exposició fotogràfica Estudi Ortoneda Vernet: cambrilenques del segle XX. La mostra consisteix en una quarantena de retrats de dones de la vila i la platja de Cambrils, realitzades pel retratista Josep Ortoneda Budí als anys 50 i principis dels 60 del segle passat.L’estudi fotogràfic Ortoneda Vernet va exercir el paper de testimoni de la vida col·lectiva entre les dècades de 1950 i 1970. El seu creador, Josep Ortoneda Budí, és recordat pels cambrilencs com a mestre vocacional, com a alcalde de Cambrils (1957-1960) i també com a fotògraf d’una gran sensibilitat. A l’estudi va treballar amb la seva muller, Francisca Vernet Ventura, i amb els seus fills Antoni i Montserrat.Durant un quart de segle, l’estudi va fotografiar tot allò que s’esdevenia en la vida pública de Cambrils –des de les festes, els actes oficials i els esports fins a transformacions urbanístiques o l’arribada del turisme– i també escenes familiars i retrats de dones i homes. Els milers de negatius generats per l’estudi constitueixen tot un testimoni de la vida de Cambrils de mitjan de segle XX.L’any 2011 la família Ortoneda va cedir a l’Arxiu Municipal de Cambrils tota la documentació generada a l’estudi de fotografia, que incloïa el fons fotogràfic, format per més de 14.000 negatius, i que en gran mesura van ser digitalitzats. «L’any 2012 vam fer una primera exposició amb fotografies de l’estudi Ortoneda Vernet, en aquella ocasió la mostra era un recull d’imatges de la Fira de Cambrils. Aquest any hem volgut recuperar el vessant retratista del senyor Josep Ortoneda, en què es veu com el fotògraf capta no només la fesonomia de totes aquestes dones, sinó també els seus sentiments, anant una mica més enllà», explica Pedro Otiña, arxiver municipal.Les imatges presentades han estat positivades a partir dels negatius originals obtinguts sobre una placa de vidre, un material utilitzat en fotografia des de mitjan del segle XIX, i que resultava millor que el cel·luloide per a imatges que requerissin molt de detall, perquè eren extremadament estables i menys propenses a distorsions. «Això delata que el fotògraf era un gran coneixedor de la seva professió», assenyala Otiña.Els retrats que es poden veure a l’exposició ens porten als anys 50, un moment de gran transformació a Cambrils, en què la vila deixa enrere els avatars de la guerra civil i comença a desenvolupar una activitat econòmica vinculada al turisme, la pesca i el món agrícola. «Tenir el llegat fotogràfic de l’estudi Ortoneda Vernet és una sort immensa, perquè ens aporta molta informació documental i patrimonial, i fins i tot d’aspectes com la vestimenta o els pentinats. Tot plegat, té un valor incalculable», conclou l’arxiver municipal.