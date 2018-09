La Marxa per a la llibertat de 1976 dóna els seus fons a l'arxiu Tarradellas

El material dipositat al Monestir de Poblet inclou fotografies, cartells, pancartes i recopilacions de premsa

La Marxa per a la llibertat de 1976 ha donat els seus fons a l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, dipositat en el Monestir de Poblet a Vimbodí.Diversos membres de la comissió organitzadora de la Marxa de la llibertat -feta del 2 de juliol a l'11 de setembre de 1976- han fet lliurament avui dels fons a la directora de l'arxiu, Núria Gavarró.La donació abraça elements com fotografies, cartells, pancartes i recopilacions de premsa, cosa que la fan inèdita en el conjunt de fons documentals que integren l'Arxiu Tarradellas.El mes de març de 1976, els secretariats de Pax Christi van assumir la responsabilitat inicial de la marxa amb el lema 'Poble català, posa't a caminar'.Els principals dirigents de Pax Christi eren Àngel Colom i Arcadi Oliveres i Lluís Maria Xirinacs va donar un significatiu suport.Malgrat que el Ministeri de Governació, sota les ordres de Manuel Fraga, va desautoritzar la Marxa, aquesta es va dur a terme igualment i sis columnes van recórrer els territoris de parla catalana.L'objectiu era reclamar, de forma pacífica i no violenta, l'amnistia per als presos polítics, les llibertats bàsiques i la recuperació de l'Estatut d'autonomia per a Catalunya.El dia 11 de setembre, la Marxa tenia previst finalitzar a Poblet, però un contingent de les forces d'ordre públic ho va impedir.L'endemà, va aconseguir arribar al seu destí, però per llocs per on només podien accedir uns pocs caminants, ja que la Guàrdia Civil vigilava els voltants del monestir per evitar l'arribada de les columnes retingudes a Montblanc.Quaranta anys més tard, el dia 10 de setembre del 2016, la Marxa va recordar aquest esdeveniment.