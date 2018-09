Endesa inverteix 60.000 euros per millorar el subministrament dels Pallaresos

S’ha estès una nova línia subterrània de mitja tensió que uneix dos centres de transformació d’aquest municipi

Actualitzada 10/09/2018 a les 17:18

Endesa ha invertit 60.400 euros en la millora de la xarxa elèctrica del municipi dels Pallaresos amb l’objectiu d’incrementar la qualitat del servei als clients d’aquesta població del Tarragonès. Concretament, s’ha instal·lat un nou tram de línia per unir dos centres de transformació del municipi i crear, així, el que tècnicament es coneix com a anella elèctrica i que permet garantir la continuïtat del subministrament davant d’eventuals incidències.La companyia ha construït un nou tram de 428 metres de cablejat subterrani de mitjana tensió que discorre pels carrers Cometa, Jujol i per l’Avinguda Catalunya del municipi, per connectar dos centres de transformació que fins ara no estaven enllaçats entre sí. La potència instal·lada que alimenta la nova estesa és de 7,8 MW. D’aquesta manera es crea el que s’anomena tècnicament una anella elèctrica que, dit d’una altra manera, possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa (tot recuperant més ràpidament potència i clients). La mesura repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no és necessari cap interrupció de subministrament.Aquesta actuació, que forma part del pla de millora de les infraestructures elèctriques al Tarragonès, suposa un pas més per dotar la xarxa de la demarcació dels darrers avenços tecnològics amb l’objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat.