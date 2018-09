El Grup Teatre Principal de Valls prepara l'adaptació de 'Peter Pan'

L'espectacle estarà protagonitzat pel planter jove de l'entitat i s'estrenarà la pròxima primavera

Peter Pan, de James Matthew Barrie

El Grup del Teatre Principal prepara un nou espectacle familiar de gran format, Peter Pan de James M. Barrie. Aquest serà el títol que el grup teatral portarà a escena la primavera de l'any vinent, i que treballa, en fase de preproducció, des d'inicis d'aquest any. L'espectacle estarà protagonitzat pel planter jove de l'entitat i serà una producció de gran format adreçada a públics familiars i a tots els públics.Aquest estiu, el Grup ha realitzat un stage teatral amb els joves d'entre 14 i 20 anys que donaran vida als germans de la família Darling, a Peter Pan i als Nens perduts de Mai Més. En concret, les jornades de treball van comptar amb sessions d'interpretació, cant, dansa, entrenament físic i esgrima, i van tenir lloc el passat mes de juliol. L'espectacle, que serà un muntatge de text, comptarà amb música original en viu.En els propers mesos es donarà a conèixer el repartiment definitiu de l'espectacle, que es preveu que estigui enllestit durant aquesta tardor. Els assajos del muntatge començaran, de manera intensiva, passades les festes de Nadal.Peter Pan (the Boy Who Wouldn't Grow Up) és l'obra més coneguda de l'escriptor James Matthew Barrie i va ser escrita l'any 1904. El clàssic narra les aventures d'un noi que no vol créixer i que, per això, s'escapa del món real fins a Mai Més; on viu aventures fantàstiques plenes de pirates, fades i indis. Un dia decideix anar a buscar una noia a Londres, la Wendy Darling, i els seus germans, perquè coneguin el seu món fantàstic. El xoc entre la seva vida i les convencions preadultes de la Wendy centren el drama de l'obra, juntament amb l'antagonista, el Capità Garfi. Més enllà de ser un referent literari infantil, l'obra tracta també d'aprendre a fer-se gran, de la por a créixer, de la soledat i de la mort.James Matthew Barrie (1860- 1937), més conegut com a J. M. Barrie, va ser un important novel·lista i dramaturg escocès. És especialment famós per haver creat el personatge de Peter Pan, basat en els seu amics, els nens Llewellyn- Davies.