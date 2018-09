Detenen sis homes per un robatori amb intimidació en una benzinera de Salou

Els arrestats, que van amenaçar el treballador amb un ganivet, van sostreure un mòbil i diners de la caixa

Actualitzada 10/09/2018 a les 16:27

Sis homes d’entre 22 i 44 anys, cinc d’ells de nacionalitat espanyola i un de búlgara, han estat detinguts la matinada del diumenge al dilluns com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb intimidació. A un d’ells també se l’acusa d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai el carnet. Els arrestats tenen domicilis a Tarragona, Tortosa i Lleida.Cap a les 03.05 hores, els mossos han rebut avís de la Sala Regional de Comandament informant que s’acabava de produir un robatori en una benzinera de Salou, on tres individus amb la cara tapada, haurien amenaçat el treballador exhibint-li un ganivet de grans dimensions. Els lladres, després de sostreure el botí, diners en efectiu i un telèfon mòbil, han fugit amb un vehicle.Immediatament, diverses patrulles han muntat controls policials en diversos punts sensibles per on podien fugir els autors. Poc després, una patrulla ha aturat al vehicle sospitós, ocupat per sis persones, a la carretera C-31B, a l’altura punt quilomètric 8.5 al seu pas per Tarragona.En l’escorcoll, els mossos han localitzat diners en efectiu, quatre telèfons mòbils, quatre ganivets, dos tornavisos i el botí sostret, que posteriorment han retornat al propietari.Davant d’aquests fets, els agents han detingut els sis homes per un delicte de robatori amb intimidació. A més, el conductor també ha estat denunciat penalment per no haver obtingut mai el permís de conduir.Els detinguts passaran en les properes hores a disposició del Jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.