Damm recull 1.250 quilos de llúpol a Prades per elaborar Complot

Sis pagesos de la Cooperativa i diversos equips de la companyia cervesera han participat en la segona collita

Actualitzada 10/09/2018 a les 18:00

Damm ha ultimat la segona collita de llúpol de Prades amb 1.250 quilos recollits, segons informa la companyia cervesera. El llúpol collit al llarg de quatre dies per sis pagesos de la Cooperativa de Prades servirà per elaborar Complot, la primera IPA (India Pale Ale) mediterrània de la companyia.En la recol·lecció també han participat els equips de Damm implicats en el projecte, que abraça 8 hectàrees sembrades en aquest municipi.El projecte de producció de llúpol a Prades va començar el 2014 amb la col·laboració de l'Ajuntament de la localitat i en el marc del pla estratègic Prades 20:20.Després de comprovar la viabilitat del terreny per al cultiu de llúpol mediterrani -de la varietat Nugget-, ja es va recol·lectar una primera collita l'any passat i, vist que el clima i la tipologia de terreny de Prades dóna bons resultats, s'ha repetit.Per millorar el desenvolupament d'aquesta primera matèria en el territori, s'ha instal·lat recentment un assecador d'última generació i dues màquines de pelar.Damm té presència actualment en més de 120 països de tot el món i disposa de 14 fàbriques a la Península Ibèrica, on produeix i envasa més de 17 milions d'hectolitres de cervesa, aigua, refrescos, llet i batuts.La facturació del passat exercici va superar els 1.163 milions d'euros i la plantilla total de l'empresa, a tancament d'any, era de 4.012 persones.