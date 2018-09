Cunit posa fi al servei de vigilància de platges per la manca de socorristes

El regidor de Platges, Ivan Faccia, afirma que tots els efectius s’han hagut de concentrar en els mesos de més afluència

Actualitzada 09/09/2018 a les 20:43

Les platges de Cunit no disposen ni de vigilants ni socorristes des del passat 2 de setembre. La cobertura de només 13 de les 17 places que es van convocar a causa de les noves exigències en la regulació d’aquest treball ha obligat l’Ajuntament a prendre la decisió de concentrar els socorristes durant els dos mesos de més concurrència de banyistes i, per tant, acabar el servei abans.Durant aquest cap de setmana, a molts banyistes els ha cridat l’atenció la manca de socorristes i de les banderes que onegen alertant de l’estat de la mar a les platges. La mesura de posar fi al servei el 2 de setembre –quan normalment finalitza el 14 de setembre– ha estat la difícil decisió a què s’ha vist abocat l’Ajuntament cunitenc arran de les noves exigències per exercir de socorrista: la formació de grau mitjà en salvament en espais naturals de dos anys de durada, certificat de professionalitat i estar inscrits al Ropec. Tot plegat, uns requisits que difícilment estan disposats a complir els candidats per a feines de temporada de tres mesos, tal com van alertar els ajuntaments a principis de temporada.Finalment, Cunit ha aconseguit cobrir el servei de socorrisme amb 13 persones durant l’estiu, però, la plantilla no era suficient per arribar fins al 14 de setembre. «O bé deixàvem platges o zones sense vigilància durant tota la temporada o bé escurçàvem el servei fins al 2 de setembre, com hem fet. Evidentment no és una mesura que m’agradi, però els socorristes han de fer els seus dies de festa i descans. Enguany vam inaugurar una torreta més de vigilància i un mòdul de servei. No volíem haver de tancar un mòdul, preferim oferir un servei de qualitat durant els mesos de més afluència de banyistes i acabar-ho quan aquesta afluència s’ha reduït gairebé en un 90%», ha explicat Ivan Faccia, regidor de Platges de Cunit a Diari Més.«Espero que la Generalitat faci una reflexió, perquè la problemàtica continuarà l’any que ve», subratlla Faccia.«Per sort, l’afluència de banyistes baixa molt durant el setembre a Cunit. Ès clar que podríem haver contractat tècnics sanitaris terrestres, però això deixaria el buit dels socorristes aquàtics i hauríem d’haver tancat fins i tot cales», diu Vicente Luna, tècnic de Protecció Civil de Cunit. «A Cunit, els tretze que han fet el servei són socorristes. Cal pensar que, si un banyista alerta d’una emergència i s’adreça a la persona més propera del lloc de vigilància, el que espera és que aquesta persona pugui entrar a l’aigua a fer el rescat, no que li digui que no ho pot fer. I, si un tècnic sanitari entra a l’aigua a fer un rescat i, finalment, li passa alguna cosa, el problema el tenim nosaltres...», detalla Luna.Luna posa l’accent també en la necessitat de revisar la formació requerida, ja que molts ajuntaments i empreses del sector s’estan veient abocades a una situació compromesa. Molts podrien optar, l’any que ve, per finalitzar el pla d’usos de les platges el 30 d’agost o bé condemnar els socorristes a fer llarguíssimes jornades de treball per a cobrir el servei.