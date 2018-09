Crema un cotxe a Constantí i un altre a Mont-roig del Camp

En el cas de Mont-roig, la fumerada provocada per l'incendi ha afectat la façana d'un edifici

Actualitzada 10/09/2018 a les 10:42

Un total de dos cotxes han cremat, en les darreres hores, al Camp de Tarragona. Un dels vehicles ha cremat aquesta mitjanit a Constantí, mentre que l'altre s'ha incendiat el matí d'aquest dilluns a Mont-roig del Camp. En aquest segon cas, la fumerada causada pel foc també ha afectat la façana d'un edifici. En ambdós casos, els Bombers de la Generalitat s'han traslladat fins al lloc amb una dotació.Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís, a les 00.ooh d'aquest dilluns, 10 de setembre, que un turisme s'estava incendiant al carrer dels Horts del Constantí. El cotxe en qüestió és un Renault Scenic i el foc ha cremat totalment el seu interior.Per altra banda, a les 8.52h d'aquest matí els Bombers han rebut una altra alerta per un incendi de vehicle. Aquest cop l'incident s'ha produït al carrer Riudoms de Mont-roig del Camp, a l'alçada del número 32. Un turisme Dacia ha cremat completament i la fumerada causada per l'incendi també ha afectat parcialment la façana del edifici al davant del qual estava estacionat el vehicle. Els Bombers s'han dirigit al lloc amb una dotació per tal d'apagar el foc.