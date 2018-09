Els furgons de la Policia Nacional es despleguen a la província

Durant el dia d’avui s'han vist vehicles d’aquest cos policial en diferents punts, com Tarragona, Salou o Rasquera

Actualitzada 09/09/2018 a les 18:23

El desplegament d’agents antiavalots a Catalunya –anunciat la setmana passada per encarar la Diada d’aquest 11 de setembre i també el primer aniversari de l’1-O–, ja s’ha començat a fer visible al territori. Aquest migdia, diversos furgons de la Policia Nacional s’han vist circulant per les comarques tarragonines. Concretament, a Tarragona, vora dos quarts de tres del migdia, cinc vehicles d’aquest cos policial estaven accedint a la ciutat a través del polígon Francolí. Però aquesta no és l’única imatge dels antiavalots del dia d’avui. I és que a la mateixa hora, set furgons més estaven estacionats en doble fila a l’avinguda Pere Molas de Salou, tal com ha piulat el diputat d’ERC per Tarragona, Jordi Salvador: «Els amics piolins ens visiten per la diada (...). Els pobles no es reten a cop de porra, recorda: podréis vencer (i ja ho veurem), però no convèncer». Tal i com es pot veure al vídeo , els vehicles estaven aturats davant de l’Hotel Belvedere, de la cadena Ohtels, un establiment on agents de la Policia Nacional ja es van establir durant l’octubre passat.Altres punts de la província on s’han vist antiavalots és a Rasquera. En aquest cas, una desena de furgons estaven aturats en una benzinera.Aquest desplegament s’emmarca en la mesura anunciada pel ministeri d’Interior fa pocs dies, amb l’objectiu de «reforçar la seguretat» davant la Diada de l’11 de setembre i l’arribada de l’1 d’octubre. Concretament, el ministeri encapçalat per Fernando Grande-Marlaska ha decidit enviar 600 agents per donar suport, si cal, als Mossos d’Esquadra. El dispositiu especial estaria format, en total, per un miler d’agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Ja la setmana passada, va arribar un grup d’agents que s’està allotjant a la caserna del Bruc, a Barcelona.Aquesta mesura ha aixecat crítiques entre els sectors independentistes. Per exemple, l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, considera que el dispositiu demostra que no s’ha obert cap «nou temps». «El nou temps és enviar 600 policies per controlar una jornada que sempre ha estat tranquil·la?», es pregunta.