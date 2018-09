La Policia Local del Vendrell intervé 43 articles de roba esportiva al 'top manta'

A finals d’agost ja van intensificar les mesures contra el mercat il·legal

Nova acció policial contra el ‘top manta’ al Vendrell. La Policia Local del municipi ha intervingut aquesta nit 43 articles de roba esportiva que es venien al mercat il·legal. Amb aquesta ja són quatre les darreres accions de la policia per combatre el ‘top manta’.El passat 23 d’agost la Policia Local del Vendrell ja va intervindré diversos articles de roba esportiva –samarretes i pantalons- que es venien al ‘top manta’ instal·lat al passeig de Coma-ruga i els dos dies anteriors també va decomissar un centenar de rellotges i més de 300 articles com banyadors i samarretes de clubs de futbol de marques falsificades, també destinades a la venda il·legal.El 'top-manta' és una problemàtica que pateix Coma-ruga cada estiu, quan els manters aprofiten que habitants del nucli i turistes freqüenten el passeig marítim per vendre articles falsificats. Per fer-hi front, l'Ajuntament ha reforçat el cos policial durant l'època estival i ha contractat un servei de vigilància privada al passeig a les tardes.