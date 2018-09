La 27a Paella Popular de La Pobla de Mafumet reuneix 1.500 assistents

El tradicional acte se celebra de manera ininterrompuda des del 1991

Actualitzada 08/09/2018 a les 19:58

Al punt de les 14 hores, tal i com marca la tradició, les autoritats presents en la 27a Paella Popular han encès la metxa de la traca pirotècnica que ha marcat, als més de 1.500 assistents a l’acte, el moment exacte en què podien tirar l’arròs a les seves paelles. En concret, en aquesta edició de la festa popular més consolidada i participada de La Pobla, s’han cuinat fins a 61 paelles, tantes com colles s’havien inscrit prèviament en un acte que l’ajuntament pobletà organitza des del 1991 i emmarcada en les Festes d’Estiu.Tot i què l’arròs no es comença a cuinar fins a les dues del migdia, pel matí els pobletans i convidats a l’acte han gaudit d’una jornada festiva que ha començat de bon matí amb el repartiment dels ingredients i elements necessaris per poder cuinar les paelles. A més, més enllà de les paelles aquest acte també inclou diverses activitats d’animació per a grans i petits, en sessió de matí i de tarda al Parc de les Pobles, i a la mateixa carpa mentre els comensals degusten les paelles. Una jornada que s’allargarà fins a la nit quan la discoteca mòbil posarà el ritme.