Falset inaugura el Museu Comarcal al Castell després d'anys reivindicant-lo

L’espai proposa la descoberta història i cultural del territori de forma amena, immersiva i interactiva

Actualitzada 08/09/2018 a les 17:05

La capital del Priorat, Falset, ha inaugurat aquest dissabte el Museu Comarcal – Castell de Falset, un espai museístic que proposa la descoberta històrica i cultural del territori de forma amena, immersiva i interactiva. El castell compta amb dues sales dedicades a la història del municipi i de la comarca.Les sales expositives, corresponents a la primera fase del projecte museístic, estan dedicades a la mort a la prehistòria: al plom i al comerç marítim en temps dels ibers i els romans; al naixement de Falset i l’edat mitjana, i als temps de guerra en època moderna. A banda, amb motiu de la inauguració s’hi podrà veure una exposició temporal que repassarà la història del Museu, des dels seus orígens, amb figures com Salvador Estrem i Fa, fins arribar al nou Castell de Falset – Museu Comarcal.L’ambientació de cada una de les sales, els recursos expositius i una acurada selecció de peces provinents del Centre d’Estudis Falsetans contribueixen a ambientar uns espais que pretenen ser viscuts amb tots els sentits.Amb l'obertura d'aquest espai museístic es dona solució a un equipament llargament reivindicat, atès que des del tancament el 2005 del museu gestionat pel Centre d'Estudis Falsetants, el municipi no tenia un museu patrimonial de caràcter local i comarcal. «Avui passem de la història del passat a la història del present i ens projectem al futur», ha afirmat el batlle, Jaume Domènech. Per la seva part, Anton Vidal, president del Centre d'Estudis Falsetants, ha qualificat la posada en marxa del museu de «gran dia» perquè diu que «fa molts anys que estaven esperant aquest moment».