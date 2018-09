Deu municipis catalans propers a nuclears van rebre ajudes el 2017

Tots ells formen part de la demarcació de Tarragona que va rebre més de 700.000 euros

Actualitzada 08/09/2018 a les 12:23

L’Empresa Nacional de Residus Radioactius (ENRESA) va destinar el 2017 2.4442.667 euros a cofinançar projectes en 39 municipis a l’àrea d’influència de les centrals nuclears espanyoles, deu d’ells a Catalunya, amb càrrec al fons per al finançament de les activitats del PGRR.ENRESA també va destinar 275.820 euros el 2017 a convenis de col·laboració per a projectes de desenvolupament local amb deu municipis de Conca situats a l’àrea d’influència del projecte Magatzem Temporal Centralitzat (ATC) de residus d’alta activitat.La quantitat assignada el 2017 va ser 11.070 euros superior a la de l’any anterior en la qual es van consignar 264.750 euros a sis municipis de la zona, segons es reflecteix en els informes anuals del 2017 i 2016 d’ENRESA, en què detalla que la principal partida, de 150.000 euros va correspondre al Municipi de Villar de Cañas.Villar de Cañas va ser la localitat escollida pel Consell de Ministres presidit per Mariano Rajoy al desembre del 2011 per albergar aquesta instal·lació, el futur de la qual està supeditat a la presentació d’un nou Pla General de Residus Radioactius (PGRR) el 2019, segons va anunciar ahir al Congrés dels Diputats la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.El 2017 ENRESA va destinar 2.442.667 euros a cofinançar projectes en 39 municipis a l’àrea d’influència de les centrals nuclears espanyoles amb càrrec al Fons per al finançament de les activitats PGRR. A Catalunya, van ser 10 els municipis que se’n van beneficiar, tots ells corresponen a la demarcació de Tarragona amb una inversió final de 723.072,20 euros.A Ascó van ser sis municipis: Ascó 111.900; Flix 26.157 i 59.232; Vinebre 47.562,20; Móra d’Ebre 23.443; La Palma d’Ebre 15.507 i Móra la Nova 7.441. Respecte a la nuclear de Vandellòs, ENRESA va cofinançar projectes a: Mont-roig del camp 137.000; Tivissa 122.489; Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant 111.900 i Pratdip 60.441.