Torredembarra comença a treballar per dotar la piscina d'una coberta

Ha sortit a licitació la redacció de la primera fase, que també preveu la construcció de dos vasos petits

Actualitzada 09/09/2018 a les 19:42

Dos anys després de la posada en marxa de la nova piscina municipal de Torredembarra, ubicada al costat del pavelló, el consistori comença a treballar, ara, per dotar-la d’una coberta i construir dues piscines petites que permetin activitats recreatives, com aiguagim o cursets de natació. Aquesta ja era la previsió inicial, però que, finalment, es va posposar, a l’espera d’un estudi tècnic que permetés una proposta més ajustada. I és que aquests treballs representaven una injecció d’uns 4 milions d’euros més, que s’haurien sumat als més d’1,5 que va costar construir la piscina i posar-la en funcionament. Així, l’any 2016 s’obria al públic el nou equipament –al descobert– i amb un vas de 25 metres de longitud, 16,5 d’amplada i una profunditat que oscil·la entre els 180 i els 220 centímetres.En aquell moment, ja es va anunciar que la idea era climatitzar la piscina i construir dos vasos petits, però no s’establien terminis. Ara, dos anys més tard, el projecte torna a caminar i, de moment, ha sortit a licitació la redacció dels projectes i posterior direcció de la primera fase de reforma i adequació de la piscina municipal com a piscina coberta. El pressupost de licitació és de 69.696 euros (IVA inclòs) i les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins el proper 20 de setembre. Posteriorment, l’adjudicatària tindrà un termini de dos mesos per la redacció del projecte i, posteriorment, es procediria a les obres.Segons es desprèn del plec de prescripcions tècniques, les obres de reforma de la piscina es realitzaran en diferents fases i, la primera, inclourà la construcció de les dues piscines petites, la construcció de la coberta i climatització. Pel que fa a la coberta, aquesta haurà de ser retràctil per tal de permetre que l’equipament quedi al descobert els mesos d’estiu. D’aquesta manera, la piscina podrà ser utilitzada durant totes les èpoques de l’any. I és que, fins ara, tan sols se’n podia fer ús durant l’estiu.Les obres de la nova piscina coberta s’estima que compti amb un pressupost d’aproximadament 1,2 milions d’euros (IVA inclòs).