Reus i El Vendrell participaran en la prova pilot d'un autobús autònom

ÈRICA arribarà el mes d'octubre als dos municipis per explicar el seu funcionament i els seus avantatges

Actualitzada 07/09/2018 a les 18:50

Reus i El Vendrell participaran a la Gira catalana del bus autònom, una prova pilot que permetrà que vuit ajuntaments de Catalunya posin en funcionament un autobús sense conductor en circulació real. Ambdos municipis de la província de Tarragona podran conèixer com funciona un autobús d'aquest tipus i quins són els seus avantatges (la seguretat, la sostenibilitat, la flexibilitat i l'accessibilitat).L’autobús té una capacitat per a 12 persones (6 assegudes i 6 dretes) i és 100% elèctric, climatitzat i accessible per a persones amb mobilitat reduïda. S’ha batejat com a ÈRICA, de les inicials de les paraules Elèctric, Revolucionari, Intel·ligent, Compartit i Amable. Incorpora una rampa automàtica que es desplega a la mateixa vegada que el vehicle s’abaixa.La presència del bus autònom va acompanyada d’una carpa informativa on es donarà informació, a més de com funcionen els busos autònoms, dels canvis econòmics, culturals, de planificació urbanística o paisatgístics que comportarà l’arribada del transport públic en vehicles autònoms als municipis de Catalunya.La gira l'ha impulsat l'Associació de municipis per la Mobilitat i Transport Urbà i amb el suport de la Generalitat. Va començar el 7 de setembre a Sant Cugat del Vallès i seguirà per Terrassa, Sabadell, Girona, Reus, El Vendrell, Martorell i Vic. En el cas del Vendrell, l'autobús estarà del 3 al 7 d'octubre, mentre que a Reus ho fara del 10 al 14 del mateix mes a la Fira ExproReus.