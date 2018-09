Del 7 al 9 de setembre els comerços oferiran descomptes i rebaixes

Actualitzada 07/09/2018 a les 19:14

La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats organitza, amb la col·laboració de la UCEP de Torredembarra i la Generalitat de Catalunya, ha organitzat per aquest cap de setmana una nova edició de la Fira Fora Estocs.En aquesta ocasió, un total de 34 establiments de l’eix comercial del municipi oferiran descomptes i rebaixes en els seus productes i serveis del 7 al 9 de setembre. L’horari de la fira és de 10 h a 13.30 h i de 17.30 h a 20.30 h divendres i dissabte, mentre que diumenge els comerços obriran de 10 a 13.30 h.La Fira Fora Estocs, que enguany també s’ha celebrat al març, té com a objectiu dinamitzar el comerç de la vila, atraient nous visitants i fidelitzant els clients habituals, així com donant a conèixer el teixit comercial existent a Torredembarra.